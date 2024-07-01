Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kongo Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso ile Protokol İmzaladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kongo Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile Ankara'da bir araya geldi. İki ülke arasında 'Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol' imzalandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kongo Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile Ankara'da bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Gakosso'yu başkentte ağırladığı belirtildi.
Paylaşımda, iki ülke arasında "Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol" imzalandığı bildirildi.