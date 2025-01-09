Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KKTC'de Temaslarda Bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdiği çalışma ziyaretinde Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi liderleriyle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ı kabul etti.
Görüşmelerde Bakan Fidan'a, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim eşlik etti.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel