Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Berendsen ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Hollandalı mevkidaşı Berendsen ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Türkiye'de yapılacak olan NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldı.
Kaynak: AA / Sercan İrkin