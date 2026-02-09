Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze Yüksek Temsilcisi Mladenov'u Ankara'da Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov'u Ankara'da kabul etti ve görüşmenin ayrıntıları hakkında bilgi verildi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov'u Ankara'da kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov'u Ankara'da kabul etti.
Kaynak: ANKA / Güncel