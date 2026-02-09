Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze Yüksek Temsilcisi Mladenov'u Ankara'da Kabul Etti

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov'u Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov'u Ankara'da kabul etti.