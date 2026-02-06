Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel