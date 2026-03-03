Dışişleri Bakanı Fidan, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları sonrası yoğun diplomasi trafiği yürüttü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemelerinin ardından son üç günde yaptığı telefon görüşmeleriyle yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Bakan Fidan, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a ortak saldırılar başlatmasının ardından, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanları ile telefonda gelişmeleri ve saldırıların durdurulması için atılabilecek adımları görüştü.

Fidan, aynı gün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İspanya ve Macaristan dışişleri bakanlarıyla da ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirerek, bölgedeki saldırıları ele aldı.

Bakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde, bölgede yaşanan saldırıları sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Bakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki tırmanmayı değerlendirdi. Kallas ile telefon görüşmesinde, çatışmaların durdurulması için yürütülmekte olan diplomatik girişimler ele alındı.

Fidan, 1 Mart'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda, İran'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Aynı gün Fidan, bölgedeki krizin çözümüne yönelik çabalar çerçevesinde Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefonda görüştü.

Fidan, 2 Mart'ta, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesinde, bölgedeki çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabaları ele aldı.

Bakan Fidan, aynı gün Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski ile telefon görüşmesinde karşılıklı olarak bölgedeki çatışmaların yansımalarını değerlendirdi.

Fidan, ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede yaşanan gelişmeleri kapsamlı biçimde ele aldı. Görüşmede mevcut gerilimin düşürülmesi ve saldırıların sona ermesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Fidan, 2 Mart'ta Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile de telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler siyasi, güvenlik ve insani boyutlarıyla ele alınırken, saldırıların sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması ve ilgili aktörlerle yürütülecek diplomatik girişimlerin güçlendirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.