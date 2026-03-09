Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan ve Güney Koreli Mevkidaşlarıyla Telefonla Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ceyhun Bayramov ve Cho Hyun ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgede devam eden gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bugün birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede devam eden gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA