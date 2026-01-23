Haberler

Bakan Fidan Balkan Barış Platformu toplantısında mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Bakan Fidan Balkan Barış Platformu toplantısında mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı'nda Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'un dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...

Tedavi diye yaptığına bakın! Ayaklarından asıp çekiç ve kazıkla...
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti

Görüntüye tepki yağıyor! Genel başkan yemeğe çakarlı konvoyla gitti
Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...

Tedavi diye yaptığına bakın! Ayaklarından asıp çekiç ve kazıkla...
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım