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Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı ile görüştü

Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki son durumu değerlendirdi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'nin diplomasi trafiği tüm hızıyla devam ediyor.

FİDAN, BAE'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın, mevkidaşı Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Abu Dabi'ye ahiren gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, Suriye'deki son durumun ele alındığını belirtti.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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