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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Ermenistanlı Mevkidaşlarıyla Görüşme Gerçekleştirdi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı ve Ermenistanlı mevkidaşlarıyla 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) bir araya geldi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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