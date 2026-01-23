Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Spiropali ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ile İstanbul'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Spiropali ile görüştü.

Bakan Spiropali, görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı

Spiropali, Bakan Fidan ile yaptığı görüşmeyle ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Arnavutluk ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın istikrarlı şekilde büyüdüğünü belirten Spiropali, "Bu yıl Ankara'da ve gelecek yıl Tiran'da düzenlenecek NATO Zirvesi, iki ülke arasındaki işbirliğini ve dostluğu daha da derinleştirmek için değerli bir fırsat sunuyor." ifadesini kullandı.