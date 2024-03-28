Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Üyelerini Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üyesi Adam Smith ve beraberindeki üyeleri Ankara'da kabul etti.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından Bakan Fidan'ın kabulüne ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Rogers, Kıdemli Üyesi Smith ve beraberindeki üyelerle Ankara'da görüştüğü bildirildi.