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Dışişleri Bakanı Fidan, yarın KKTC'de Erhürman ve Üstel tarafından kabul edilecek

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Dışişleri Bakanı Fidan, yarın KKTC'de Erhürman ve Üstel tarafından kabul edilecek
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın KKTC'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Fidan, Cumhurbaşkanı Erhürman ve Başbakan Üstel tarafından kabul edilecek; Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüşecek ve görüşmelerde ikili konular ve Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ele alınacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın KKTC'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın KKTC'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek olan Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de bir araya gelecek.

Bakanlık kaynakları görüşmelerde ikili konuların ve Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmelerin ele alınacağını bildirdi.

Türkiye'nin, "garantör devlet" sıfatıyla Kıbrıs Türk halkının güvenliği, kalkınması ve refahının teminine yönelik çabalarını aralıksız sürdürdüğüne işaret eden kaynaklar, Kıbrıs sorununda en gerçekçi çözümün "iki devletin yan yana var olması" olduğuna dikkati çekti. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statünün uluslararası toplum tarafından tescil edilmesi gerektiğini kaydeden kaynaklar, Kıbrıs meselesinin bugüne kadar çözümsüz kalmasının temelinde Rum tarafının Kıbrıslı Türklerin haklarını reddetmesinin kaynaklandığını vurguladı.

Kaynaklar, 15 Ekim 2024'te BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ada'daki iki lider arasında gerçekleştirilen gayriresmi üçlü akşam yemeğiyle başlayan ve BM Genel Sekreteri'nin himayesinde yürütülen iş birliği süreci kapsamında bugüne kadar ilerleme sağlanamadığını anımsattı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Temmuz tarihlerinde Kıbrıs'a ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini ve BM'nin 81'inci Genel Kurulu haftasında Kıbrıs adasındaki iki liderle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatan kaynaklar, Guterres'in şahsi temsilcisi Maria Holguin Cuellar'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile de ayrı ayrı görüştüğünü belirtti.

Kaynak: ANKA
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