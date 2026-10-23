Dışişleri Bakanı Fidan, Wadephul ile İstanbul'da R4+E3 toplantısı marjında görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Wadephul ile İstanbul'da R4+E3 toplantısı marjında görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile İstanbul'da görüştü. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre ikili görüşme, İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 toplantısı marjında yapıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile İstanbul'da görüştü.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Wadephul, İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 toplantısı marjında İstanbul'da bir araya geldi.
Kaynak: AA