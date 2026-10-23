Dışişleri Bakanı Fidan, Wadephul ile İstanbul'da R4+E3 toplantısı marjında görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile İstanbul'da görüştü.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Wadephul, İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 toplantısı marjında İstanbul'da bir araya geldi.

Kaynak: AA