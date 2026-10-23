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Dışişleri Bakanı Fidan, Wadephul ile İstanbul'da R4+E3 toplantısı marjında görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile İstanbul'da görüştü. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre ikili görüşme, İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 toplantısı marjında yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile İstanbul'da görüştü.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Wadephul, İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 toplantısı marjında İstanbul'da bir araya geldi.

Kaynak: AA
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