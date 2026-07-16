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Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Temaslarına Başlıyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar için bugün Ukrayna'ya gidiyor. Ziyaret kapsamında Ukraynalı mevkidaşı ve Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi bekleniyor.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ukrayna'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, ziyaret kapsamında ilk olarak Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya gelecek. İki bakanın saat 10.50'de ortak basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Fidan'ın ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kyrylo Budanov ile görüşmesi, Kırım Tatarlarının Milli Lideri Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.

Kaynak: ANKA
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