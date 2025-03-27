Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcilerini Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti sırasında Washington DC'de Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcileri ile bir araya geldi.
- Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcileri'ni kabul etti
WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ziyareti kapsamında, Washington'da Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcileri'ni kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarını sürdürüyor Bakan Fidan başkent Washington DC'de Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcilerini kabul etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel