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Dışişleri Bakanı Fidan: "(R4+E3 ülkeleri toplantısı) İran'a yapılacak askeri müdahale hiçbir şekilde çözüm değil. Bunu hiç kimse şu anda onaylamıyor"

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Dışişleri Bakanı Fidan: "(R4+E3 ülkeleri toplantısı) İran'a yapılacak askeri müdahale hiçbir şekilde çözüm değil. Bunu hiç kimse şu anda onaylamıyor"

Dışişleri Bakanı Fidan: "(R4+E3 ülkeleri toplantısı) İran'a yapılacak askeri müdahale hiçbir şekilde çözüm değil. Bunu hiç kimse şu anda onaylamıyor"

Kaynak: AA
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