Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan ve Afganistan arasındaki son gelişmeleri ele almak üzere bu ülkelerin Dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki anlaşmazlık ve son saldırılar tartışıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada da Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

