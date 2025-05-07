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Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan ile Hindistan Gelişmelerini Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan ile Hindistan Gelişmelerini Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmede Hindistan'ın füze saldırıları ve bu saldırılara karşılık verileceği bilgisi gündeme geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistanlı Mevkidaşı Dar ile telefonda konuştu.

Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıklamıştı.

Chaudhry, saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlendiğini belirtmişti.

İlk belirlemelere göre Pakistan'da biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
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