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Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Kallas ve iki mevkidaşıyla ayrı ayrı görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Türkevi'nde bir araya geldi. Fidan ayrıca Bosna Hersek ve Brunei Darüsselam dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile Türkevi'nde görüştü.

Fidan ayrıca Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ve Brunei Darüsselam Dışişleri Bakanı Prens Abdul Mateen ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Kaynak: AA
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