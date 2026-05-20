Bakan Fidan, Moritanyalı Mevkidaşıyla Ankara'da Görüştü

( ANKARA ) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Fidan'ın Moritanyalı mevkidaşı Merzoug ile başkent Ankara'da görüştüğü bildirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Kaynak: ANKA