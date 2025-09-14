Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile Doha'da Görüştü

Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Doha'da, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
