Dışişleri Bakanı Fidan, Meksikalı mevkidaşı Alicia Bárcena Ibarra ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika'nın başkenti Mexico City'de Meksikalı mevkidaşı Alicia Bárcena Ibarra ile görüştü.
- Dışişleri Bakanı Fidan, Meksikalı mevkidaşı Alicia Bárcena Ibarra ile görüştü
MEXİCO CİTY - Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika'nın başkenti Mexico City'de Meksikalı mevkidaşı Alicia Bárcena Ibarra ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika temasları kapsamında başkent Mexico City'de Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Bárcena Ibarra ile bir araya geldi.