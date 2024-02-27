Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile görüştü

MEXİCO CİTY - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bakan Fidan başkent Mexico City'de Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile bir araya geldi.