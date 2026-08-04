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Bakan Fidan, Amman'da Kudüs Konulu Toplantıya Katılacak

Bakan Fidan, Amman'da Kudüs Konulu Toplantıya Katılacak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde yarın Amman'da düzenlenecek Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı'na katılacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantının 5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 5 Ağustos 2026 tarihinde Ürdün'ün ev sahipliğinde Amman'da düzenlenecek olan Kudüs konulu Bakanlar toplantısına katılacaktır." denildi.

Kaynak: ANKA
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