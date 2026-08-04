Bakan Fidan, Amman'da Kudüs Konulu Toplantıya Katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde yarın Amman'da düzenlenecek Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı'na katılacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantının 5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı'na katılacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 5 Ağustos 2026 tarihinde Ürdün'ün ev sahipliğinde Amman'da düzenlenecek olan Kudüs konulu Bakanlar toplantısına katılacaktır." denildi.
Kaynak: ANKA