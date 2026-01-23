Dışişleri Bakanı Fidan, Kosova Dışişleri Bakanı Gervalla-Schwarz ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile görüştü.
Kaynak: ANKA / Güncel