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Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü Haber Videosunu İzle
Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Görüşme, Fidan'ın KKTC ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşti.

(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC ziyareti sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
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