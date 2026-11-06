Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Görüşme, Fidan'ın KKTC ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşti.
(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC ziyareti sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.
Kaynak: ANKA