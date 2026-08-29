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Fidan, Katar ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, bölgesel ve ikili konular ele alındı.

Kaynak: AA
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