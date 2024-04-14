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Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü: Gerilimi artıracak adımlar sona ermeli

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın 13 Nisan gecesi İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misilleme saldırısının ardından İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü. Fidan, görüşmede Türkiye'nin bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğini vurguladı.

İRAN DIŞ İŞLERİ BAKANI: OPERASYON TAMAMLANDI

Bakan Fidan'ın gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiklerini belirttiği görüşmede İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise İsrail'e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini söyledi.

Abdullahiyan, İran'ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini vurgulayarak İran'ın yeni bir saldırıya uğraması halinde bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini söyledi.

İNGİLİZ BAKANLA DA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki bakan İran ile İsrail arasındaki tırmanmanın daha fazla artmaması gerektiğini vurguladılar.

Kaynak: AA / Güncel

Hakan Fidan İsrail İran Dış Politika Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Salim:

GERİ VİTES !!!!!!!!!!!!

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ercan er:

Neresi geri vites bunun

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Veysel null:

çöp oğlu çöp ülke anca müslüman kanı döken İran

0
0
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