Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı.

Kaynak: ANKA