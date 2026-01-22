Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı van Weel ile Davos'ta görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin Davos kasabasında Hollanda geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı David van Weel ile bir araya geldi.
Paylaşımda, iki bakanın görüşmesine ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel