Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı van Weel ile Davos'ta görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin Davos kasabasında Hollanda geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı David van Weel ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı David van Weel ile İsviçre'nin Davos kasabasında bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Hollanda geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı van Weel ile İsviçre'nin Davos kasabasında görüştüğü bildirildi.

Paylaşımda, iki bakanın görüşmesine ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
