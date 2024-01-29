Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi büyük bir felaketi işaret ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tiran'a düzenlediği ziyaretler kapsamında Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile Heyetler Arası Görüşme düzenledi. Fidan görüşmenin ardından Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi.

"İZİN VERİLMEYEN YARDIMLAR, BÜYÜK BİR FELAKETİN HABERCİSİ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tiran'da Arnavut mevkidaşı İgli Hasani ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail'in katliam yaptığı Gazze ile ilgili konuşan Fidan, "Geldiğimiz noktada başka bir trajedi seviyesiyle karşı karşıyayız. İsrail tarafından rehin alınmış milyonlarca Filistinlinin açlık ve katledilme tehlikesi ile karşı karşıyayız. Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar, tıbbi malzemeler, içeride büyük bir felaketin habercisi şu anda." dedi.

"KAMUOYUNU ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALMAYA DAVET EDİYORUM"

Fidan dünyaya da çağrıda bulunarak, "Uluslararası kamuoyunu farklı yöntemler kullanarak, rehin alınmış 2 milyon insanın açlık ve salgın hastalıkla yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.