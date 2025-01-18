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Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız

Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüşmesinin ardından basın toplantısında Gazze'de sağlanan ateşkes ile ilgili konuştu. Fidan, "Ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasının takipçisi olacağız." dedi.

İsrail'in onaylamasının ardından Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yarın 09.30'dan itibaren yürürlüğe girecek.

FİDAN: ATEŞKES GÜNDEMİMİZDEYDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Fidan, Gazze için sağlanan ateşkes mutabakatının da görüşmede gündemlerinde olduğunu söyledi.

"ATEŞKES SAĞLANMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Bakan Fidan, "Ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasının takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN'IN HEP YANINDA DURDUK"

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ortaklığımız zamandan bağımsızdır, kader birliğidir. Azerbaycan'ın hep yanında durduk. Tüm gücümüzle hep birbirimizin yanında durduk. Bundan sonra da kader birliği yapmaya devam edeceğiz.

Enerji ve ulaştırma alanındaki ortak duruşumuzu sürdürmemiz önem arz ediyor. Ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığın güçlendirilmesini düşünüyoruz. Kars-Nahçıvan demir yolu projesini en kısa zamanda haya geçirmek istiyoruz.

Bugünkü görüşmede uluslararası gelişmelere ilişkin de görüş alışverişinde bulunduk. Güney Kafkasya'da sağlanacak barış herkesin yararınadır.

"ATEŞKESİN KALICI HALE GETİRİLMESİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Adil ve kalıcı barışa yönelik girişimleri destekliyoruz. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte ateşkesin kalıcı haline getirilmesinin, Gazze'ye yardımların iletilmesinin takipçisi olacağız.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE GÜÇLÜ AZERBAYCAN'DIR"

Azerbaycan'ın Şam'daki büyükelçiliğini yeniden faaliyet geçirilmesi konusunda desteğimizi vereceğiz. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barışa destek vermektedir. Güçlü Azerbaycan, güçlü Türkiye'dir. Güçlü Türkiye, güçlü Azerbaycan'dır."

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

önce kendi vatandaşınızın durumuna bakın insanlar kira ödeyebiliyor mu? elektrik doğalgaz ödeyebiliyor mu? insanlar geçinebiliyor mu? bu ne aymazlık vurdum duymazlık dünyaya şirin görünme ikiyüzlülüktür.

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