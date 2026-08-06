Dışişleri Bakanı Fidan: "(Gazze Barış Planı mutabakatına rağmen) İsrail'in saldırılarını sürdürmesi, Netanyahu'nun barış istemediğini bir kez daha ortaya koymuştur"
Dışişleri Bakanı Fidan: "(Gazze Barış Planı mutabakatına rağmen) İsrail'in saldırılarını sürdürmesi, Netanyahu'nun barış istemediğini bir kez daha ortaya koymuştur"
Dışişleri Bakanı Fidan: "(Gazze Barış Planı mutabakatına rağmen) İsrail'in saldırılarını sürdürmesi, Netanyahu'nun barış istemediğini bir kez daha ortaya koymuştur"
Kaynak: AA