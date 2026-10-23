Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinli mevkidaşıyla Arabuluculuk Konferansı'nda görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinli mevkidaşıyla Arabuluculuk Konferansı'nda görüştü Haber Videosunu İzle
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinli mevkidaşıyla Arabuluculuk Konferansı'nda görüştü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan Şahin, İstanbul'da bir araya geldi. Bu görüşme, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı marjında gerçekleşti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan Şahin ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan Şahin ile 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı marjında İstanbul'da bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi! Hepsi tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu

İşte tutuklu iş insanının parayı kaçırdığı ülke! Dev servet donduruldu
Bulgaristan'da skandal olay! Parlamento başkanının korumaları kadın gazeteciyi yere düşürdü

Yapanlar meclis başkanının korumaları! Kadın gazeteci yerden kalkamadı
96 yaşındaki TikTok ninesi, 15 milyon takipçisiyle huzurevi masrafını kendisi ödüyor

96 yaşında 15 milyon takipçi! Aylık 12 bin dolarlık faturayı o ödüyor
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak adım

Sarıgül'e şok üstüne şok! Malum görüntü için düğmeye basıldı

Dev operasyon! 467 hesap bloke edildi, milyonluk mal varlığına el konuldu

Dev operasyon! 467 hesap ve milyonluk mal varlığına el konuldu
Dünya Türk silahını konuşuyor! FT: ASELSAN'ın KORKUT sistemi 9 ülkede dronlara karşı kullanılıyor

10 bin dolara dron düşürüyor! 9 ülke Türk sistemini kullanıyor
İngiltere'de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın

Avrupa'nın göbeğinde savaşa hazırlık gibi çağrı: 3 günlük stok yapın