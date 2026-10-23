Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinli mevkidaşıyla Arabuluculuk Konferansı'nda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinli mevkidaşıyla Arabuluculuk Konferansı'nda görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan Şahin, İstanbul'da bir araya geldi. Bu görüşme, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı marjında gerçekleşti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan Şahin ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan Şahin ile 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı marjında İstanbul'da bir araya geldi.
Kaynak: ANKA