Hakan Fidan: Dönüm noktasındayız, olası bir kara harekatı felaket olur

Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran İsrail'in bölgeye kara harekatı düzenlemesinin vahşeti katliama çevireceği uyarısında bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Tam bir dönüm noktasındayız. Ya büyük bir savaşa ya büyük bir barışa gideceğiz" dedi. Garantörlük teklifini de yineleyerek Avrupalı ülkelere tepki gösteren Bakan Fidan, "Taraflara sağduyu telkin ederken kimileri savaşa körükle gidiyor. İsrail'e destek verenler bu suçun ortağıdır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı vahşete yönelik sert açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan İsrail'in olası kara harekatı ile ilgili "Gazze'ye yönelik bir kara harekatı bu vahşeti tam bir katliama çevirecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"İSRAİL'E DESTEK VERENLER BU SUÇUN ORTAĞIDIR"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Katar'da Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "İçinde bulunduğumuz konjonktürde olaylar daha büyük bir savaşa gidecek. Taraflara sağduyu telkin ederken kimileri savaşa körükle gidiyor. İsrail'e destek verenler bu suçun ortağıdır. Bu suçları eleştirerek bir yere varamayacağız. İsrail bildiğini okumaya devam ediyor. Buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Filistin meselesi adil bir çözüme kavuşmadıkça sorunlar bitmeyecektir.

"BÜYÜK BİR RİSK SENARYOSUNUN İÇİNE DÜŞMEKTEYİZ"

Gittikçe daha büyük bir risk senaryosunun içine düşmekteyiz. Bazı Avrupa ülkelerinin açıktan İsrail'e destek vermeleri ve Gazze'ye yönelik yıkımı desteklememeleri çifte standart oluşturmakta ve bu bozulan dengeleri daha da bozmaktadır. Tarafların aldığı tutum ahlaki değerlerden uzaklaşırsa bizi sadece bölgede değil global ölçekte de büyük riskler beklemektedir.

"GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILAR BİR AN ÖNCE DURDURULMALI"

Yaşananlar alınan tavır ve tutum sadece Gazze' ile ilgili değil bu bizim 2023 yılında gelmiş olduğumuz medeni seviyenin göstergesi insanlığın bunda başarısız olma lüksü yok. Kendimizi tekrar geriye götürmenin mantığı yok. Türkiye olarak çağrımız ,Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulmalı, iki devletli çözüm için çalışmalar başlatılmalı. Sadece askeri zaferler ile çözümü beklemek uzun vadede güvenlik getirmiyor. İsrail'e rasyonel baskıda bulunulması gerekiyor. Aksi takdirde bölgemiz daha büyük risklere gebe."