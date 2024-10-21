Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'yı Ankara'da konuk etti. Görüşmenin sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fidan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili de açıklamada bulundu.

"ÖLÜMÜ BİZDE REHAVET YAPMAZ"

Bakan Fidan "FETÖ örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor. Gülen'in ölümü bizde rehavet yapmaz, devletimiz bu örgütle mücadeleye devam edecek.

"İHANET DOLU BU YOLDAN VAZGEÇİN"

Bu örgüt kutsal değerler adına gençlerimizi safına katmış, bu gençlerimizi milletine ihanet eden bir makineye dönüştürmüştür. Kendilerini ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye davet ediyoruz. Bu yolun sonu onlar için iyi değil. Bu insanlar (FETÖ üyeleri) şimdi yurt dışında istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içerisinde kendi milletlerine karşı bir silah olarak kullanılmaktadır. Bu ölüm vesilesiyle, onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım."

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen

ADALET BAKANI TUNÇ: MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir. Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir" açıklamasında bulundu.