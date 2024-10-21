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Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası açıklamalarda bulundu. Fidan "İstihbarat kaynaklarımız gelişmeyi doğruluyor. Gülen'in ölümü bizde rehavet yapmaz, devletimiz bu örgütle mücadeleye devam edecek" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Tunç ise, "FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'yı Ankara'da konuk etti. Görüşmenin sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fidan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili de açıklamada bulundu.

"ÖLÜMÜ BİZDE REHAVET YAPMAZ"

Bakan Fidan "FETÖ örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor. Gülen'in ölümü bizde rehavet yapmaz, devletimiz bu örgütle mücadeleye devam edecek.

"İHANET DOLU BU YOLDAN VAZGEÇİN"

Bu örgüt kutsal değerler adına gençlerimizi safına katmış, bu gençlerimizi milletine ihanet eden bir makineye dönüştürmüştür. Kendilerini ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye davet ediyoruz. Bu yolun sonu onlar için iyi değil. Bu insanlar (FETÖ üyeleri) şimdi yurt dışında istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içerisinde kendi milletlerine karşı bir silah olarak kullanılmaktadır. Bu ölüm vesilesiyle, onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım."

Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyorFETÖ elebaşı Fethullah Gülen

ADALET BAKANI TUNÇ: MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir. Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (76)

SüLeyman Kiyağ:

Başınız sağolsun AKP

420
198
yanıtYanıtla
MEMOLLİ null:

Gel hocam dön kocam diyenler gizli gizli ağlıyor.

321
100
yanıtYanıtla
Murat Sari:

iyi araştırın yeniden KANDIRILDIK demeyinde....

293
60
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Fatih Kocak:

Süleyman kiyağ canın mı acıdı hayırdır. Akpnin yıllardır bu terör örgütüyle verdiği mücadeleyi biz görüyoruz .Sizin gibi kör olanlar laf olsun torba dolsun diye konuşur burada..Ama belli ki incinmişsin

108
236
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Deniz Kaya:

Ateşi bol olsun

216
13
yanıtYanıtla
MÜCAHİT KELEŞ:

bı mosat ajanı gebrdi.

194
14
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Salih Kandıralı:

Kankisi ağlıyordur. Getirip anıt mezar yapar.

147
27
yanıtYanıtla
Quantum:

Bekir bozdağ şu anda neler hissediyodur acaba?

157
14
yanıtYanıtla
masteng aston:

Fetonun kalan donlarini teskilatta dagitin aliskinsiniz koklamaya.

123
21
yanıtYanıtla
masteng aston:

Sesi uzgun gibi.

56
23
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