Dışişleri Bakanı Fidan'dan KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı ve Ada için hayırlı olmasını diledi. Fidan, Türkiye'nin Kıbrıs meselesindeki duruşunu vurguladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin KKTC halkı ve tüm ada için hayırlı olmasını diledi.

Fidan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı ve tüm Ada için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü bir kez daha ortaya koyacağından eminiz. Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının savunucusu olmaya ve Kıbrıs meselesinde tek gerçekçi çözümün Ada'da iki ayrı devletin varlığının kabulünden geçtiğini her platformda en güçlü şekilde vurgulamaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

