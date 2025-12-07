Dışişleri Bakanı Fidan: "(CAATSA) Bu engeli ortadan kaldırmanın bir yolunu yakında bulacağımıza inanıyorum"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarına ilişkin, iki ülkenin bu konu üzerinde çalıştığını belirterek, "Bu engeli ortadan kaldırmanın bir yolunu yakında bulacağımıza inanıyorum." dedi.

Bakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu'nda Reuters'ın sorularını yanıtladı.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, komuta ve kontrolün tek bir yerden geldiğini anlaması gerektiğini belirten Fidan, "Hiçbir ülkede iki ordu olamaz. Dolayısıyla sadece bir ordu, bir komuta yapısı olabilir. Ancak yerel yönetimde farklı bir uzlaşma ve farklı anlayışlara varabilirler." diye konuştu.

Fidan, Suriye hükümetinin ulusal birlik yolunda adımlar attığını, ancak İsrail'in "istikrarsızlaştırma politikalarının" başlıca engel olduğunu söyledi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için ABD'nin hazırladığı 28 maddelik planın sadece bir "başlangıç noktası" olduğunu ve şu anda yeni bir formata doğru evrildiğini aktaran Fidan, ABD'li yetkililerinin arabuluculuk konusunda "doğru yolda" olduğunun altını çizerek, "Umarım kimse masadan kalkmaz ve Amerikalılar hayal kırıklığına uğramaz, çünkü bazen arabulucular her iki taraftan da yeterince teşvik görmediklerinde hayal kırıklığına uğrayabilirler." şeklinde konuştu.

Fidan, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarına ilişkin olarak da, her iki tarafın bu konuda çalıştığını ifade ederek, "Bu engeli ortadan kaldırmanın bir yolunu yakında bulacağımıza inanıyorum." dedi.