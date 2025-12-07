Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: "(CAATSA) Bu engeli ortadan kaldırmanın bir yolunu yakında bulacağımıza inanıyorum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarında iki ülkenin çalıştığını belirtti ve bu engeli aşmanın bir yolunu bulacaklarına inandığını ifade etti. Ayrıca, Suriye'deki durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarına ilişkin, iki ülkenin bu konu üzerinde çalıştığını belirterek, "Bu engeli ortadan kaldırmanın bir yolunu yakında bulacağımıza inanıyorum." dedi.
Bakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu'nda Reuters'ın sorularını yanıtladı.
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, komuta ve kontrolün tek bir yerden geldiğini anlaması gerektiğini belirten Fidan, "Hiçbir ülkede iki ordu olamaz. Dolayısıyla sadece bir ordu, bir komuta yapısı olabilir. Ancak yerel yönetimde farklı bir uzlaşma ve farklı anlayışlara varabilirler." diye konuştu.
Fidan, Suriye hükümetinin ulusal birlik yolunda adımlar attığını, ancak İsrail'in "istikrarsızlaştırma politikalarının" başlıca engel olduğunu söyledi.
Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için ABD'nin hazırladığı 28 maddelik planın sadece bir "başlangıç noktası" olduğunu ve şu anda yeni bir formata doğru evrildiğini aktaran Fidan, ABD'li yetkililerinin arabuluculuk konusunda "doğru yolda" olduğunun altını çizerek, "Umarım kimse masadan kalkmaz ve Amerikalılar hayal kırıklığına uğramaz, çünkü bazen arabulucular her iki taraftan da yeterince teşvik görmediklerinde hayal kırıklığına uğrayabilirler." şeklinde konuştu.
Fidan, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarına ilişkin olarak da, her iki tarafın bu konuda çalıştığını ifade ederek, "Bu engeli ortadan kaldırmanın bir yolunu yakında bulacağımıza inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.