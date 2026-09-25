Dışişleri Bakanı Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında TDT Bakanlar Konseyi'ne katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında TDT Bakanlar Konseyi'ne katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan toplantıya iştirak etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na iştirak etti.
Kaynak: AA