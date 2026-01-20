Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya gelerek, 18 Ocak'taki ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının ardından ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
Kabul, 18 Ocak'taki Şam yönetimi ve SDG arasındaki ateşkes ve entegrasyon anlaşmasından sonraki ilk görüşme oldu.
