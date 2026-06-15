Fidan: ABD-İran mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Fidan, NSosyal'deki hesabından ABD ve İran arasındaki mutabakata ilişkin paylaşımda bulundu.

"ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu mutabakat, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir." ifadelerini kullanan Fidan, tamamlayıcı görüşmelerin de yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ettiklerini ifade etti.

Fidan, bu önemli adımı atan taraflar ile ara buluculuk rolü üstlenen Pakistan ve Katar başta olmak üzere sürece katkı sağlayan diğer ülkeleri kutladığını belirterek, "Varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barış ile güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde, bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik." ifadesini kullanan Fidan, Türkiye'nin bölgede barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteğinin kesintisiz devam edeceğini bildirdi.