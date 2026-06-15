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O kaçtı polis kovaladı: Polis kıskacına girince başına ateş edip hayatına son verdi

O kaçtı polis kovaladı: Polis kıskacına girince başına ateş edip hayatına son verdi
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Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve çok sayıda suç kaydı bulunan Salih Alperen A., kilometrelerce süren kovalamacanın ardından yakalanacağını anlayınca tabancayla başına ateş ederek hayatına son verdi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen Salih Alperen A., kilometrelerce süren kovalamacanın ardından yakalanacağını anlayınca hayatına son verdi. Ara sokaklarda yaşanan film sahnelerini aratmayan takipte polis ekipleri kaçan aracı durdurmak için lastiklere ateş açtı. Kıskaca alınan araçta bulunan şahıs, yanında bulunan tabancayı başına dayayarak ateş etti. Araçta bulunan iki arkadaşı ise gözaltına alındı.

Olay, Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekiplerinin takibe aldığı araç sürücüsü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına rağmen gaza basarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler ile şüphelilerin bulunduğu araç arasında kovalamaca yaşandı.

Dakikalarca süren takip sırasında kaçan aracı durdurabilmek için ekipler aracın lastiklerine ateş açtı. Ara sokaklarda devam eden kovalamacanın ardından araç kıskaca alınarak durduruldu. İddiaya göre araçta bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Salih Alperen A., yakalanacağını anlayınca yanında bulunan tabancayla başına ateş etti.

Silah sesinin ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak genç şahıs, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Araçta bulunan diğer 2 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma yaparken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Film sahnelerini aratmayan kovalamacanın detayları araştırılırken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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