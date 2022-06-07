Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'yi kabul etti - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüştü. Görüşmeyle ilgili Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, "BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseriyle görüştük. UNRWA'ya güçlü desteğimiz sürecek." ifadelerini kullandı. AA / Emre Karaca - Güncel Birleşmiş Milletler Mevlüt Çavuşoğlu Filistin Güncel Haberler

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