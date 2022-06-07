Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'yi kabul etti - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'yi kabul etti

AA - Emre Karaca - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'yi kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüştü.

Görüşmeyle ilgili Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, "BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseriyle görüştük. UNRWA'ya güçlü desteğimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

AA / Emre Karaca - Güncel

Birleşmiş Milletler Mevlüt Çavuşoğlu Filistin Güncel Haberler

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