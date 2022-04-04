Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macar mevkidaşı Szijjarto'ya tebrik telefonu - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macar mevkidaşı Szijjarto'ya tebrik telefonu

AA - Emre Karaca - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macar mevkidaşı Szijjarto'ya tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Macaristan'daki seçim sonuçları nedeniyle mevkidaşı Szijjarto'ya tebriklerini iletti.

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) paylaştığı verilere göre, ülkede dün yapılan ve oyların yüzde 96'sının sayıldığı genel seçimi halihazırdaki Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.

NVI, 199 sandalyeli Mecliste, Fidesz-KDNP koalisyonunun 135, Macaristan için Birlik'in 56 ve aşırı sağcı mi Hazank'ın 7 milletvekili ile temsil hakkı kazandığını açıkladı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Emre Karaca - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Viktor Orban, Macaristan, Ticaret, Güncel, Haberler

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