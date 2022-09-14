Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsrail'e büyükelçi ataması) Yeni büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsrail'e büyükelçi ataması) Yeni büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İsrail'e büyükelçi ataması) Yeni büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Kapsamlı bir kararname olacak."
Kaynak: AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel