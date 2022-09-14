Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsrail'e büyükelçi ataması) Yeni büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Güncel Haberler Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsrail'e büyükelçi ataması) Yeni büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İsrail'e büyükelçi ataması) Yeni büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Kapsamlı bir kararname olacak." Güncel Kaynak: AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu İsrail Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İsrail'e büyükelçi ataması) Yeni büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. - Haberler

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