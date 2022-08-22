Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan, görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel