Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Madrid'de İİT-AL Toplantısına Katılacak

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, yarın Madrid'de düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi (İİT-AL) Gazze Temas Grubu üyeleri ve Filistin'i tanıyan İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya'nın bulunacağı toplantıya katılacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, yarın İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek İİT-AL Temas Grubu üyeleri ve Filistin'i tanıyan İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya'nın yer alacağı toplantıya katılacak. Üst düzey Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, genişletilmiş formatta düzenlenmesi planlanan toplantıya, Filistin'de iki devletli çözümü destekleyen çok sayıda ülke davet edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13 Eylül 2024 tarihinde Madrid'deki ilk toplantıya katılmıştı. İlk toplantıya ev sahibi İspanya ile birlikte Norveç, İrlanda ve Slovenya'nın yanı sıra, İİT-AL Gazze Temas Grubu üyesi ülkeler (Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Filistin, Nijerya) ile AB, Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcileri katılmıştı.

Avrupa nezdinde İsrail- Filistin meselesinde iki devletli çözümü hayata geçirme konusunda çaba gösteren grup, bu doğrultuda Filistin Devleti'nin uluslararası alanda tanınmasının teşvik edilmesini, barış sürecinin canlandırılmasını ve nihayetinde iki devletli çözümün sağlanmasını amaçlıyor. Temas Grubu, 2024 BM Genel Kurulu çalışmaları sırasında kabul edilen ve iki devletli çözümü hayata geçirmeyi hedefleyen Küresel İttifak girişimine de öncülük etmişti.