Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Madrid'de İİT-AL Toplantısına Katılacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Madrid'de İİT-AL Toplantısına Katılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısına katılacak. Toplantıda, Filistin'in uluslararası alanda tanınması ve iki devletli çözüm müzakereleri ele alınacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, yarın Madrid'de düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi (İİT-AL) Gazze Temas Grubu üyeleri ve Filistin'i tanıyan İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya'nın bulunacağı toplantıya katılacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, yarın İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek İİT-AL Temas Grubu üyeleri ve Filistin'i tanıyan İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya'nın yer alacağı toplantıya katılacak. Üst düzey Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, genişletilmiş formatta düzenlenmesi planlanan toplantıya, Filistin'de iki devletli çözümü destekleyen çok sayıda ülke davet edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13 Eylül 2024 tarihinde Madrid'deki ilk toplantıya katılmıştı. İlk toplantıya ev sahibi İspanya ile birlikte Norveç, İrlanda ve Slovenya'nın yanı sıra, İİT-AL Gazze Temas Grubu üyesi ülkeler (Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Filistin, Nijerya) ile AB, Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcileri katılmıştı.

Avrupa nezdinde İsrail- Filistin meselesinde iki devletli çözümü hayata geçirme konusunda çaba gösteren grup, bu doğrultuda Filistin Devleti'nin uluslararası alanda tanınmasının teşvik edilmesini, barış sürecinin canlandırılmasını ve nihayetinde iki devletli çözümün sağlanmasını amaçlıyor. Temas Grubu, 2024 BM Genel Kurulu çalışmaları sırasında kabul edilen ve iki devletli çözümü hayata geçirmeyi hedefleyen Küresel İttifak girişimine de öncülük etmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor

Yeni şampiyon olan takıma başkan oluyor
Casus kamera ile tüm Türkiye'yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış

Casus kamera ile tüm Türkiye'yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler

Aile boyu dolandırıcılık! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.