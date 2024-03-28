Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim Kosova'da Temaslarda Bulundu

Kosova'ya iki günlük ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, başkent Priştine'de temaslarda bulundu.

Serim, Kosova Azınlık İşleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi ile bir araya gelerek ikili ilişkileri değerlendirdi.

Daha sonra Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka ile görüşen Serim, Kosova Türk toplumuna dair çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kosova'da faaliyet gösteren Türk iş insanları ve yatırımcılarıyla Priştine Büyükelçiliği rezidansında buluşan Serim, büyükelçilik çalışanları ve ilgili kurumların temsilcileriyle de görüştü.

Serim, Priştine ziyareti kapsamında Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava'yı da ziyaret etti. Görüşmede, ortak yürütülen projeler ele alındı.

Balkan fatihi olarak bilinen Osmanlı'nın üçüncü padişahı Murad Hüdavendigar'ın (I. Murad) başkent Priştine yakınlarındaki türbesini ziyaret eden Serim, burada Sultan Abdülmecid Han'ın beratıyla 1854 yılında türbedar olarak tayin edilen Buharalı Hacı Ali Bey ailesinin mensubu Saniye Türbedar ile bir araya geldi.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Özkan Ulutaş ile de görüşen Serim, Kosova ziyaretinin ilk gününü TİKA'nın Priştine'de verdiği iftar programına katılarak tamamladı.

Serim, yarın Kosova'nın güneyindeki Prizren ve Mamuşa belediyelerini ziyaret edecek.