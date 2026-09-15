Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, İsviçre Federal Göç Devlet Sekreteri Mascioli ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, İsviçre Federal Göç Devlet Sekreteri Mascioli ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı H. Ali Özel, İsviçre Federal Göç Devlet Sekreteri Vincenzo Mascioli ile bir araya geldi. Görüşmede göç, vize ve terörizmle mücadele başta olmak üzere ikili iş birliği konuları ele alındı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı H. Ali Özel, İsviçre Federal Göç Devlet Sekreteri Vincenzo Mascioli ile bir araya geldi. Görüşmede göç, vize ve terörizmle mücadele başta olmak üzere ikili iş birliği konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı H. Ali Özel'in İsviçre Federal Göç Devlet Sekreteri Vincenzo Mascioli ile görüştüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede göç, vize ve terörizmle mücadele başta olmak üzere Türkiye ile İsviçre arasındaki ikili iş birliği konularının değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
Gülistan Doku soruşturmasında 4 tutuklama daha

Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklamalar! Sayı artıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da 100 yaş üstü nüfus, ilk kez 100 binin üzerine çıktı

İnsanlar bu ülkede ölmeyi unutuyor
Fotoğrafları sildi, takibi bıraktılar! Ünlü çiftin bir aylık aşkı sona mı erdi?

Milli futbolcuyla yaşadığı aşk 1 ay sürdü!
Kayseri'de 18 yıl önce öldürülen Sedat Ünal cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

18 yıl sonra çözüldü! Şüphelileri o telefon sinyali ele verdi
Havadan görüntülendi! İşte İstanbul'da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar

Havadan görüntülendi! İşte 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
Bolu'da kaza yerini görüntüleyen gazetecilere sağlık ekibinden 'eşeğe mi diyoruz' tepkisi

Kaza yerinde gazetecilere skandal tepki: Eşeğe mi diyoruz
Somali'de Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi

Ülkenin dört bir yanında Türk bayraklarıyla sokaklara indiler
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde difteri salgınında 44 kişi hayatını kaybetti

Ölümcül salgın çocukları vurdu! Okulların açılışı ertelendi