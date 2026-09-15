Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, İsviçre Federal Göç Devlet Sekreteri Mascioli ile görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı H. Ali Özel, İsviçre Federal Göç Devlet Sekreteri Vincenzo Mascioli ile bir araya geldi. Görüşmede göç, vize ve terörizmle mücadele başta olmak üzere ikili iş birliği konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı H. Ali Özel'in İsviçre Federal Göç Devlet Sekreteri Vincenzo Mascioli ile görüştüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede göç, vize ve terörizmle mücadele başta olmak üzere Türkiye ile İsviçre arasındaki ikili iş birliği konularının değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: ANKA